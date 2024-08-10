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Ракурс
Рашисти шукають масовку на «мітинги-підтримки» мешканцям Курщини, фото: російські ЗМІ

На ТОТ України рашисти шукають масовку для мітингів «на підтримку Курщини»

10 сер 2024, 12:51
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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітують «підтримку населенню Курської області».


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Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації. При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про «батальйон «Нахтіґаль», який нібито захоплює населені пункти Курської області, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства.

росія — це країна фарс, де реальність перевернута, а будь-які людські цінності не є такими. Тому всі процеси прийняті в здоровому суспільстві окупанти імітують й перетворюють на зброю, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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