На ТОТ України рашисти шукають масовку для мітингів «на підтримку Курщини»

Рашисти шукають масовку на «мітинги-підтримки» мешканцям Курщини, фото: російські ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n198158-na-tot-ukrayiny-rashysty-shukaut-masovku-dlya-mityngiv-na-pidtrymku-kurschyny.html

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На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітують «підтримку населенню Курської області».

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Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації. При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про «батальйон «Нахтіґаль», який нібито захоплює населені пункти Курської області, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства.