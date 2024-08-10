На ТОТ України рашисти шукають масовку для мітингів «на підтримку Курщини»https://racurs.ua/ua/n198158-na-tot-ukrayiny-rashysty-shukaut-masovku-dlya-mityngiv-na-pidtrymku-kurschyny.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять небагатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітують «підтримку населенню Курської області».
Про це сьогодні, 10 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, на ТОТ Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курщини, яке нібито перебуває в окупації. При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про «батальйон «Нахтіґаль», який нібито захоплює населені пункти Курської області, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства.
росія — це країна фарс, де реальність перевернута, а будь-які людські цінності не є такими. Тому всі процеси прийняті в здоровому суспільстві окупанти імітують й перетворюють на зброю, — наголошують у ЦНС.