Окупанти п’ють воду з калюж через брак питної води. Фото:

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Ракурс

Дефіцит питної води спостерігається у російській армії.

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Так, деякі підрозділи окупаційного війська, що воюють в Україні, ймовірно, відчувають сильну нестачу питної води. Російські удари по об'єктах комунальної інфраструктури, майже напевно призводять до перебоїв у водопостачанні, що загострилось через спекотну погоду. Тому самі окупанти й страждають від спраги. Про це Міноборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі Х.

У зведенні йдеться, що в липні російський так званий воєнкор повідомив, що норма води для російських пілотів була обмежена до одного літра на день. Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.

Окупантам доводилося просити воду у місцевих мешканців, а у разі її відсутності імпровізувати й фільтрувати воду зі стоячих калюж.

Однак через це загарбники почали хворіти через інфекційні хвороби. Британці упевнені, що це вплине на моральний дух і оперативну ефективність росіян.

Нагадаємо, у липні британська розвідка інформувала, що втрати російської федерації у війні проти України у травні та червні значно зросли. Середньодобові втрати країни-агресора убитими та пораненими у травні та червні склали 1 тис. 262 та 1 тис. 163 окупантів відповідно.