путін призначив витискати ЗСУ з Курщини свого ексохоронця

https://racurs.ua/ua/n198257-putin-pryznachyv-vytyskaty-zsu-z-kurschyny-svogo-eksohoroncya.html

Ракурс

Диктатор рф владімір путін відправляє свого помічника Олексія Дюміна курирувати «Контртерористичну операцію» на Курщині, де за тиждень українські Сили оборони зайняли майже тисячу квадратних кілометрів.

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Про це 13 серпня повідомили РосЗМІ.

Дюміну майже 52 роки. Він родом з Курська, хоча жив там лише кілька місяців. Має військову освіту, яку здобув у Воронежі.

З 1996 року працював у Федеральній службі охорони, займався зв’язком перших осіб держави. Працював із тодішнім прем'єром Віктором Чорномирдіним і кілька разів із тодішнім президентом Борисом Єльциним. Сам попросився перейти в особисту охорону.

Дюмін в інтерв’ю журналістам називав себе «піхотинцем путіна». Він працював в його охороні понад 10 років — з 1999 до 2012-го з перервою в рік, коли його в середині 2007-го попросили керувати охороною прем'єра Віктора Зубкова.

У 2013 році Дюмін почав працювати у Збройних силах росії заступником начальника Головного управління Генерального штабу. Він також очолив командування Сил спецоперацій. Під його керівництвом ССО проводили операцію з окупації Криму. У 2014 році путін нагородив його званням Герой росії.

Дюміна називають керівником операції зі втечі колишнього українського президента Віктора Януковича в росію з Криму в лютому 2014 року. Сам Дюмін це заперечує.

У 2015 році він був заступником командувача Сухопутних військ, потім його призначили заступником міністра оборони, він відповідав за будівництво житла для військових. У 2016-му став губернатором Тульської області та зізнавався, що цього не очікував.

Медіа стверджують, що Дюмін брав участь у переговорах із власником «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним, коли той очолив заколот і пішов на Москву. Російське видання «Важные истории» стверджує, що його свояк Володимин Міхейчик близький до «ПВК Вагнера».

У 2024 році Дюмін став помічником путіна, а вже за 10 днів — секретарем Державної ради, що узгоджує роботу і взаємодію органів влади. До ради входять прем'єр, спікери обох палат парламенту, глава Адміністрації президента і всі губернатори. Відтоді Дюмін часто сидить поруч із путіним. Тому з’явилися чутки про те, що він може стати наступником путіна.

Родичі дружини Дюміна Ольги живуть в Україні й після повномасштабного вторгнення ненавидять путіна.