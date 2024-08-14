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ЗСУ знищили бомбардувальник Су-34 в Курській області. Фото: Генштаб
ЗСУ знищили бомбардувальник Су-34 в Курській області — Генштаб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198295-zsu-znyschyly-bombarduvalnyk-su-34-v-kurskiy-oblasti-genshtab-video.htmlРакурс
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 було збито в Курській області.
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Армія країни-агресора втратила дорогу повітряну машину вночі 14 серпня. По ворожій цілі відпрацювали зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.
Головком ЗСУ Олександр Сирський також у Telegram підтвердив знищення ворожого Су-34.
Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим, — написав він.
Тим часом Telegram-канал «Реальна війна» опублікував відео, на якому видно, як палає нібито ворожий літак. Стверджується, що це той самий Су-34.
Нагадаємо, 10 серпня росіяни втратили у Курській області військовий вертоліт Ка-52 також відомий як «Алігатор». По гелікоптеру відпрацювала українська мобільна група, яка знищила повітряну ціль з переносного зенітно-ракетного комплексу. Екіпаж не вижив.