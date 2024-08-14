На фронті за день відбулося 106 боїв. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n198303-na-fronti-za-den-vidbulosya-106-boyiv-naygaryachishe-na-pokrovskomu-napryamku.html

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На фронті в Україні за день відбулося 106 бойових зіткнень.

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Покровський напрямок залишається найважчим. Тут, впродовж дня, росіяни здійснили 37 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карлівки та Птичого. Українські захисники стримують натиск та відбили 25 атак противника, ще тривають 12 боїв. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ворог надалі намагається прорвати українську оборону на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч. Росіяни 17 разів намагались прорватися вперед, зараз чотири з цих боєзіткнень тривають.

До 14 атак збільшилася кількість атак противника на Торецькому напрямку. Росіяни штурмують за підтримки авіації. Зараз триває ще два штурми, інші атаки відбиті.

На Лиманському напрямку з початку доби було зафіксовано дев’ять боєзіткнень, а на Курахівському напрямку від початку доби загарбник п’ять разів атакував позиції ЗСУ. Суне ворог вперед і на Харківському, Куп’янському, Краматорському, Времівському та Придніпровському напрямках. Деякі бої ще тривають.

Нагадаємо, видання Bild інформувало, що на Покровському напрямку росіяни загрожують автотрасі T0504, яку називають «дорогою життям», оскільки це основний шлях постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру. Безпосередньо до траси росіянам залишилося лише 5 км через село Воздвиженка.