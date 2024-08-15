Іран провів фішингову атаку проти Байдена, Трампа та Гарріс. Фото:

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Ракурс

Іран провів фішингову атаку проти американських політиків та високопосадовців.

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Під ударом опинилися майже 10 осіб, повʼязаних із чинним главою США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, зокрема в уряді та штабах. Про це йдеться у звіті Google.

Досі жодна стороння компанія не підтверджувала заяву штабу Трампа про те, що він став ціллю іранських хакерів. Штаб звинуватив підтримуваних Іраном хакерів у тому, що вони викрали доступ до конфіденційних документів і збиралися втручатися у вибори.

Також у Гугл вперше заявили, що Тегеран атакував адміністрацію Байдена та його передвиборчий штаб.

З’ясувалося, що кібератаку в травні та червні цього року провела іранська урядова хакерська команда APT42, відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, у травні та червні. Зловмисники спробували зламати особисті облікові записи електронної пошти, пов’язані з Байденом, Трампом і віце-президентом Гаррісом. Хакери вбудовували шкідливі посилання в текст електронної пошти чи в PDF-вкладення й це зменшувало можливість виявити їх.

Нагадаємо, китайські хакери атакували базу даних Міністерства оборони Великої Британії й змогли заволодіти переважно іменами та банківськими реквізитами. Також зловмисники дізналися номери банківських рахунків військових.