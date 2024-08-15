Потужний вибух пролунав у Павлограді до сигналу повітряної тривоги

Потужний вибух пролунав у Павлограді. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n198320-potujnyy-vybuh-prolunav-u-pavlogradi-do-sygnalu-povitryanoyi-tryvogy.html

Ракурс

Вибух пролунав у місті Павлоград Дніпропетровської області 15 серпня.

.

Місцеві мешканці пишуть у соцмережах, що це сталося до оголошення повітряної тривоги. Зазначається, що вибух був дуже потужний і стався до увімкнення сирени. У місті спостерігається сильне задимлення. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголошували о 12.06.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Крім того, на північно-східному напрямку та в акваторії Азовського моря зберігалася активність ворожої тактичної авіації. Оголошувалася загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, 13 серпня росіяни завдали авіаудару по обʼєктах інфраструктури міста. Внаслідок ворожого ракетно-авіаційного удару, попередньо, зазнала поранень одна людина.

Також пошкоджена лінія електромережі, газопровід, будівля лікарні та кілька автомобілів. Без електро та газопостачання тимчасово була частина населення Сум.