Окупанти вбили двох волонтерів у Херсоні. Фото:

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Ракурс

Двоє українських волонтерів загинули в Херсоні.

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Сьогодні, 15 серпня, окупанти атакували чоловіків з дрона, коли вони розливали безкоштовну воду місцевим мешканцям. Загиблі були волонтерами, які представляли благодійний фонд «Маві Хіляль Україна». Водій Андрій Студинський загинув на місці. Владислав Завтур помер за кілька годин. Про це голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив у Telegram.

Учора, коли вони розливали безкоштовну воду херсонцям, російські терористи атакували з дрона, — йдеться у повідомленні.

Очільник адміністрації додав, що ці люди протягом тривалого часу возили з Миколаєва до Херсона безплатні хліб та питну воду. Також вони розпочали програму із забезпечення скрапленим газом жителів Антонівського старостинського округу.

Нагадаємо, 14 серпня російські окупанти обстріляли пожежну команду в Херсонській області. Вогнеборців атакували у Станіславі, коли ті ліквідовували пожежу. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали четверо рятувальників, які перебували на вулиці.