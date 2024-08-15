Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

https://racurs.ua/ua/n198323-yak-prosuvaietsya-nastup-syl-oborony-v-kurskiy-oblasti-ta-chogo-chekaty-dali.html

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Ніде так не відчувається крихкість кордонів, як у ці дні на українсько-російському переході Юнаківка — Суджа на Сумщині, де замість паспорта тепер питають пароль.

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Що відбувається в Курській області, яким може бути замисел Сил оборони, і як він може розвиватися, розповіла УП.

У Курській операції вгадується почерк Сирського, який вперше проявився під час харківської наступальної операції восени 2022 року. ​​Тоді українські території звільняли в місці найменшої концентрації російських сил, здійснивши стрімкі прориви невеликими дуже мобільними ударними групами. Але головними рисами тієї операції були несподівана зухвалість і готовність ризикувати.

Ядром Курської операції стали дві бригади десантно-штурмових військ — легендарні львівська 80-та та чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ. Слідом за десантниками на зачистки й утримання позицій заходять 22-га та 61-ша бригади.

Якщо говорити про сценарії дій українських Сил оборони, то можливе як просування по флангах, так і вглиб. Проте що далі буде проникнення вглиб російської території, то більша загроза для нашої логістики і флангових ударів. Тому зараз більш логічно виглядає те, що ми намагаємося розширити наступ на захід і схід.

Просуваючись по флангах, ми можемо протягнути лінію Рильськ — Коренєво — Суджа, яка десь на 100 км скорочує протяжність лінії фронту і проходить по російській території. Вона має обмежену кількість доріг, які можна контролювати. Вона має річки, на яких можна будувати оборону. І ця лінія теоретично може триматися певний час українською армією як такий проміжний рубіж оборони.

Окрім всього, це, може, найгучніша спроба політичної дестабілізації російської влади. Початки глибокої економічної кризи, помножені на сотню тисяч внутрішньо переміщених людей, можуть мати непрогнозовані наслідки для російського режиму. Як іронічно сказав Зеленський, правління Путіна почалося з трагедії підводного човна «Курськ» і може закінчитись теж трагедією Курська, але уже міста.