Україна не причетна до підриву «Північного потоку». Фото:

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Україна не підривала російські «Північні потоки» у Балтійському морі.

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Київ не отримав жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів. Крім того, такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. Про це радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству Reuters.

А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки росія. Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream, — зазначив він.

Як відомо, 26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Вони пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини.

Нагадаємо, прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця в справі про підрив «Північного потоку». Йдеться про українця Володимира З. Також підозрюють ще двох громадян України, які могли кріпити вибухівку до газогонів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

Джерело: Reuters