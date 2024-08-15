Військові розраховують маршрут гуманітарного коридору для цивільних з Курської області до Сум

https://racurs.ua/ua/n198332-viyskovi-rozrahovuut-marshrut-gumanitarnogo-korydoru-dlya-cyvilnyh-z-kurskoyi-oblasti-do-sum.html

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Військові розробляють можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних з Курської області рф до Сум. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Верещук.

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Водночас вона уточнила, що росія поки що не надсилала офіційного запиту щодо гумкоридору у її бік.

Правозахисниця Рашевська в коментарі «Суспільному» розповіла, що евакуація громадян росії на територію України є крайнім заходом, якщо вичерпані всі інші можливі варіанти — це евакуація в межах окупованої території або ж евакуація на запит Москви на територію рф.

За її словами, 180 до 200 тис. людей потребують евакуації з прикордонних регіонів Росії. За російськими даними, 120 тис. евакуювалися в напрямку рф.

Нагадаємо, Україна створила військову комендатуру в Суджі.

На Курщині йдемо вперед. Створена військова комендатура, яка має забезпечити правопорядок, а також всі потреби місцевого населення, — доповів головком під час засідання Ставки.

Командувачем комендатури призначено генерал-майора Едуарда Москальова.

Як зауважив експерт національного і міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов, зміна характеру війни покладає на Україну нові зобов’язання. Він закликав розробити стратегію і політики дотримання норм міжнародного гуманітарного права на підконтрольній територій в Курській області.

Червоний Хрест готовий надати гуманітарну допомогу на підконтрольних Україні територіях рф, щойно про це попросять. Зараз комітет підтримує звʼязок з владою України та стежить за ситуацією.

Раніше Україна вже запустила гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна евакуація.