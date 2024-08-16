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Ракурс
Підлітків на ТОТ змусять вступати у «досааф», фото: Stagila.ru

На окупованих територіях вступ у «досааф» стане обов’язковим вже з 14 років — ЦНС

16 сер 2024, 12:46
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Росіяни знизили вік вступу у так зване «добровольноє общество содействія арміі, авіаціі і флоту росіі».


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Відтепер проходження навчання у «досааф» стане обов’язковим вже з 14 років. До цього вік прийому у російську терористичну організацію складав 18 років. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Досааф» займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення росії в Україну, з дня на день путін оголосить нову хвилю мобілізації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі «зарніца».

Це ще один спосіб кремля залучати дітей до війни проти своєї Вітчизни, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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