Підлітків на ТОТ змусять вступати у «досааф», фото: Stagila.ru

https://racurs.ua/ua/n198351-na-okupovanyh-terytoriyah-vstup-u-dosaaf-stane-obov-yazkovym-vje-z-14-rokiv-cns.html

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Росіяни знизили вік вступу у так зване «добровольноє общество содействія арміі, авіаціі і флоту росіі».

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Відтепер проходження навчання у «досааф» стане обов’язковим вже з 14 років. До цього вік прийому у російську терористичну організацію складав 18 років. Про це сьогодні, 16 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Досааф» займається підготовкою мирного населення до участі у війні. У такий спосіб кремль намагається підготувати цивільних до мобілізації. Адже, зважаючи на поламаний сценарій вторгнення росії в Україну, з дня на день путін оголосить нову хвилю мобілізації, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що окупанти цього року окупанти залучили тисячі українських дітей на усіх окупованих територіях до участі у трансформованій військово-патріотичній грі «зарніца».