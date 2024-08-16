Росіяни знищили першу в Україні «зелену школу» на Херсонщині. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n198361-rosiyany-znyschyly-pershu-v-ukrayini-zelenu-shkolu-na-hersonschyni.html

Ракурс

Російські війська знищили першу в Україні і єдину на Херсонщині «зелену школу».

.

У п’ятницю, 16 серпня, армія країни-агресора атакувала унікальну школу двічі за пів дня. Будівля навчального закладу зруйнована. Про це керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Facebook.

За його словами, школа розташована в Антонівці. Її побудували за допомогою уряду Фінляндії за європейськими принципами енергозбереження. У школі була система очищення повітря — рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення не було ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.

Навчальний заклад прийняв перших 200 учнів у 2016 році.

Також Херсонщині під обстріл потрапили рятувальники, які гасили унікальну «зелену школу» після попереднього удару Пошкоджений службовий автомобіль. Люди не постраждали.

Мрочко опублікував відео на якому можна побачити, якою школа була раніше і як виглядає зараз після російських обстрілів.

Нагадаємо, в Запоріжжі до кінця цього року планують збудувати 10 підземних шкіл. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в червні інформував, що повністю фінансування забезпечено на шість шкіл, а на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво. Відкрити їх планують восени.