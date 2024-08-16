Уряд спростив деякі норми щодо відстрочки від мобілізації. Фото:

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Кабінет міністрів вніс зміни у постанову № 560 «Про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

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Зокрема, урядовці спростили деякі норми щодо відстрочки від мобілізації окремим категоріям громадян. Кардинальні зміни не внесені, але є деякі позитивні моменти. Про це народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За його інформацією, тепер комісія має встановити факт догляду за 10 днів, тоді як раніше не було чітко визначеного терміну. Це прискорить роботу комісії.

Також спрощено порядок догляду для військовозобов’язаних за близькими родичами першої групи спорідненості (батьки, дружина, діти) — тепер їм не потрібно зазначати про відсутність інших членів сім’ї.

Водночас для військовозобов’язаних, які доглядають за родичами другої групи спорідненості (батьки дружини), потрібно зазначати відсутність інших членів сім’ї.

Заяви про встановлення факту догляду треба подавати безпосередньо до виконкомів та районних, міських рад. Підтвердженням догляду тепер є акт. Тобто не потрібно вимагати свідків та інші невизначені докази.

Щодо військовозобов’язаних, у яких є на утриманні троє дітей, норма про всиновлення лишається. Але тепер достатньо подати рішення суду. Раніше ж потрібно було чекати нове виправлене свідоцтво про народження.

Однак для того, щоб отримати відстрочку з утримання трьох дітей в разі розлучення батьків, місце проживання дитини з батьком потрібно встановлювати тільки рішенням суду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спростив процес отримання «броні» для працівників у сфері перевезень. Зокрема, кількість критеріїв, яким має відповідати компанія-перевізник, зменшили з трьох до двох. Бронювання зможуть отримати працівники автостанцій та компаній, що виконують нерегулярні перевезення.