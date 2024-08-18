На Київщини російська повітряна атака пошкодила 18 будинків (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198410-na-kyyivschyny-rosiyska-povitryana-ataka-poshkodyla-18-budynkiv-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 серпня, зранку атакував Київщину ракетами. Повітряна тривога оголошувалася двічі, в області працювали сили ППО — є збиті цілі.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що влучання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні, постраждалих немає.
Проте внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.
Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується, — розповів Кравченко.
Крім того, уламками пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач. В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав’яного настилу.