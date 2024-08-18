Графіки відключень в Україні повертаються з 19 серпня. Фото:

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Ракурс

Графіки відключень світла в Україні повертаються після деякої перерви.

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У понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Це робитимуть через те, що через спеку зросло споживання електрики. Наразі йдеться про одну чергу відключень. Про це компанія «Укренерго» повідомила у Telegram.

Завтра, 19 серпня, з 17.00 до 21.00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години — без обмежень, — йдеться у повідомленні.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький наголосив, що наступного тижня Україну чекає нове випробування спекою. Ймовірно, буде спостерігатися дефіцит енергії в системі.

Посадовець закликав українців ощадливо споживати електроенергію, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом для всіх споживачів.

Нагадаємо, в Центру економічної стратегії заявляли, що Україна в окремі години змушена імпортувати електроенергію — до 1,7 ГВт потужності, щоб частково компенсувати втрати генерації. Ситуація з енергосистемою після російських обстрілів залишається складною.