Україна втратила селище Нью-Йорк на Донеччині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n198427-rosiyska-armiya-okupuvala-nu-york-na-donechchyni-viyskovi.html

Ракурс

Селище Нью-Йорк у Донецькій області окуповане російською армією.

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Загарбники вже контролюють цей населений пункт, Україна втратила це місто. Про це 46-та окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ 18 серпня повідомила у Telegram.

Нью-Йорк, на жаль, усе. Захоплений орками, — йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що на всіх напрямках Донецької області спостерігається дуже важка обстановка. Росіяни вже увійшли на околиці Торецька з двох напрямків. Також загарбники підійшли до міст Гродівка та Новогродівка. Красногорівка теж практично окупована.

Крім того, після захоплення Желанного перерізано дуже важливу трасу на Карлівку.

У 46-й ОАЕМБР додали, що виникла додаткова загроза оточення Сил оборони на західному і східному берегах річки Вовча. Також противник після виходу на трасу Костянтинівка-Вугледар уперше приступив до обходу Вугледара з північного сходу.

Ворог розповзається по регіону. Темпи просування дуже високі. І, на жаль, зараз його потенціал наступу тут обмежений не силою нашого опору, а скоріше його власними резервами, — наголосили військові.

У Генеральному штабі ЗСУ втрату Нью-Йорка не коментували.

Як відомо, селище Нью-Йорк знаходиться на Торецькому напрямку і розташоване за 5 км від тимчасово окупованої з 2014 року міста Горлівка.

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України повідомляв, що російські загарбники 18 серпня зранку здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Окупанти за підтримки намагалися прорвати українську оборону, але були розбиті.