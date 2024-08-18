Росіяни атакували селище Кіндійка на Херсонщині, поранено п'ятеро цивільних. Фото:

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Ракурс

Російська армія вдарила по селищі Кіндійка у Херсонській області.

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У неділю, 18 серпня, близько 17.30 військові армії рф атакували селище за допомогою безпілотника. На одній з вулиць вони скинули снаряд на цивільне авто. Поранення різного ступеня отримали п’ятеро цивільних, які перебували в салоні машини. Про це Херсонська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також в прокуратурі поінформували, що сьогодні близько 11.40 російські військові скинули вибухівку з дрона по одній із вулиць у Херсоні. Від вибуху осколкові поранення дістали 40-річний чоловік та 61-річна жінка.

Нагадаємо, 18 серпня, загарбники атакували населений пункт в передмісті Херсона. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На той момент там були перебували чоловік та жінка. Виникла пожежа, а люди опинилися в пастці у власній оселі. Врятували людей співробітники ДСНС.