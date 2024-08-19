Окупанти проводять конкурс із пошуку колаборантів в селах на ТОТ

Рашисти пропонують селянам зрадити батьківщину

https://racurs.ua/ua/n198444-okupanty-provodyat-konkurs-iz-poshuku-kolaborantiv-v-selah-na-tot.html

Ракурс

Російські загарбники після 2,5 років окупації досі не змогли сформувати окупаційні осередки у селах на тимчасово захоплених територіях.

.

Тож, щоб покрити дефіцит колаборантів, росіяни запустили конкурс «лідери села» за участь в якому обіцяють гроші. Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що мета таких конкурсів — знайти зрадників, які погодяться працювати в окупаційних адміністраціях.

Проте наразі кількість заявок на участь в конкурсі для окупантів незадовільна, адже місцеве населення в переважній більшості не бажає співпрацювати з ворогом, — наголошують у ЦНС. — Саме тому росіян навіть приховують учасників конкурсу, адже участь в ньому — це підтвердження колабораціонізму.

У ЦНС закликають повідомляти про учасників цього конкурсу та інших зрадників до відповідного анонімного чат-бота.