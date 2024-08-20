ЗСУ застосували БМП Marder у Курській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198479-bmp-marder-ta-bomby-aasm-hammer-zsu-pokazaly-yak-b-ut-voroga-u-kurskiy-oblasti.html

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ЗСУ активно застосовує західне озброєння у Курській області російської федерації.

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Зокрема, бійці підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою німецької бойової машини піхоти Marder знищили бойові позиції росіян у селі Мала Локня Суджанського району. Про це командування ДШВ 20 серпня повідомило у Facebook.

Зазначається, що під удар поліських десантників потрапили досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції росіян. Командування запевнило, що противник зазнав значних втрат у живій силі, техніці та інших матеріальних засобах.

Також у боях у Курській області задіяна й українська бойова авіація. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав, як винищувач французькою авіабомбою б'є по ворогу на Курському напрямку. На опублікованих кадрах можна побачити, як Міг-29 скидає керовану авіабомбу AASM Hammer на російський підземний пункт управління.

Нагадаємо, у ДШВ показали, як у Курській області рф бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади б’ють по росіянах із вогнеметних установок «Сівалка». Термобаричні ракети С-8 застосовують для вогневого ураження живої сили та військової техніки противника.