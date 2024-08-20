ВРУ ухвалила законопроект про статус військових. Фото:

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Верховна Рада розглянула статус військових, які воюють у росії.

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У вівторок, 20 серпня, парламент проголосував у цілому за проект закону № 11483 про статус військових, які воюють на російській території, зокрема й у Курській області. Закон гарантує їм такі ж виплати та преференції, як на передовій. Кнопку «за» натиснув 321 народний депутат. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Також сьогодні прийнято законопроект № 9585 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Як поінформував у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, законом передбачається дозвіл іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені. Таке ж право отримають і члени їхніх родин.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду росії.