ЗСУ контролюють вже 93 населених пункти Курської області рф, - Сирський

https://racurs.ua/ua/n198489-zsu-kontroluut-vje-93-naselenyh-punkty-kurskoyi-oblasti-rf-syrskyy.html

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Загальна територія в Курській області рф, якою заволоділи ЗСУ, розширилася до 1263 кв. км, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевої та регіональної влади.

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Також головком продемонстрував відповідну карту.

За період ведення наступу на території курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, — сказав він.

За словами Сирського, противник веде маневренну оборону, намагається не допустити подальшого просування Сил оборони України вглиб території рф, нарощує угруповання й переміщує війська з інших напрямків.

Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки, — зазначив головнокомандувач.

Приблизно 14 серпня Збройні сили України зайняли місто Суджа в Курській області росії. Цей районний центр — поки найбільший населений пункт, який Україна захопила за час Курської операції. Зараз у місті лишаються поодинокі цивільні, родини з дітьми й тіла загиблих росіян.

19−20 серпня стало відомо, що мости через річку Сейм у стратегічно важливому та географічно відокремленому Глушківському районі Курської області були атаковані ЗСУ, через що частина території району виявилася фактично відрізаною.

Через руйнування та критичні пошкодження всіх трьох капітальних мостів через річку Сейм у Глушківському районі Курської області російська армія змушена терміново розв’язувати проблему постачання угруповання прикриття кордону, який, за даними російських джерел, може налічувати 1000 і більше осіб.