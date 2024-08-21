Рашисти збільшили кількість «гуманітарних колон» до ТОТ

Рашисти активно використовують так звані «гуманітарні колони», фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n198532-rashysty-zbilshyly-kilkist-gumanitarnyh-kolon-do-tot.html

Ракурс

Російські загарбники з початку 2024 року наростили кількість так званих «гуманітарних колон» до тимчасово окупованих територій України.

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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Окупанти використовують так звані гуманітарні колони для перевезення військового спорядження, — вказано в повідомленні. — Таку тактику ворог здійснює з 2014 року. Проте з 2024 року кількість таких колон зросла, а роздачі не збільшилось.

Зазначається, що такі вантажівки рашисти розвантажують вночі, а їх прибуття знаменує початок нових наступальних операцій.