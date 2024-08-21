Рашисти збільшили кількість «гуманітарних колон» до ТОТ

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Рашисти активно використовують так звані «гуманітарні колони», фото: BBC
Рашисти збільшили кількість «гуманітарних колон» до ТОТhttps://racurs.ua/ua/n198532-rashysty-zbilshyly-kilkist-gumanitarnyh-kolon-do-tot.htmlРакурс
Російські загарбники з початку 2024 року наростили кількість так званих «гуманітарних колон» до тимчасово окупованих територій України.
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Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Окупанти використовують так звані гуманітарні колони для перевезення військового спорядження, — вказано в повідомленні. — Таку тактику ворог здійснює з 2014 року. Проте з 2024 року кількість таких колон зросла, а роздачі не збільшилось.
Зазначається, що такі вантажівки рашисти розвантажують вночі, а їх прибуття знаменує початок нових наступальних операцій.
Таким чином ворог, знищивши економіку захоплених регіонів, зробив людей залежними від подачок окупаційних адміністрацій. Проте навіть тут росіяни цинічно використовують ситуацію, аби під виглядом гуманітарних конвоїв перевозити військовий вантаж, — наголошують у ЦНС.