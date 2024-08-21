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Ракурс
ПАР підтримує тісні стосунки з росією, фото: ТАСС

ПАР не передала Польщі замовлені артснаряди через побоювання, що вони потраплять в Україну

21 сер 2024, 22:12
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Польща через кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну замовила у німецької збройової компанії Rheinmetall 50 тис. боєприпасів. Проте польська армія їх так і не отримала.


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Причиною стали проблеми із виконанням контракту субпідрядником, який мав виробляти боєприпаси для Польщі — південноафриканською компанією Rheinmetall Denel Munition (це дочірня компанія німецького гіганта, в якій він володіє 51% акцій). Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела.

Постачання боєприпасів до Польщі заблокував — більш-менш прямо — уряд ПАР, побоюючись, що вони можуть далі бути відправлені в Україну. Зрештою, ПАР ближче до росії, з якою вона, серед іншого, входить до альянсу БРІКС, ніж до України, — зазначає видання.

У Міноборони Польщі, відповідаючи на запит видання щодо долі цього контракту, повідомили, що «контракт був розірваний 20 липня 2023 року через проблеми з виконанням робіт субпідрядником».

Зазначається, що Польща на початок 2022 року мала лише близько 10 тис. 155-мм артилерійських снарядів, тож Міноборони країни тоді раптово почало шукати постачальників по всьому світу. Зокрема, ще один контракт, постачання за яким триває, був укладений з Південною Кореєю.

Джерело: Rzeczpospolita

Джерело: Ракурс


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