ПАР не передала Польщі замовлені артснаряди через побоювання, що вони потраплять в Україну

ПАР підтримує тісні стосунки з росією, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n198534-par-ne-peredala-polschi-zamovleni-artsnaryady-cherez-pobouvannya-scho-vony-potraplyat-v-ukrayinu.html

Ракурс

Польща через кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну замовила у німецької збройової компанії Rheinmetall 50 тис. боєприпасів. Проте польська армія їх так і не отримала.

.

Причиною стали проблеми із виконанням контракту субпідрядником, який мав виробляти боєприпаси для Польщі — південноафриканською компанією Rheinmetall Denel Munition (це дочірня компанія німецького гіганта, в якій він володіє 51% акцій). Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела.

Постачання боєприпасів до Польщі заблокував — більш-менш прямо — уряд ПАР, побоюючись, що вони можуть далі бути відправлені в Україну. Зрештою, ПАР ближче до росії, з якою вона, серед іншого, входить до альянсу БРІКС, ніж до України, — зазначає видання.

У Міноборони Польщі, відповідаючи на запит видання щодо долі цього контракту, повідомили, що «контракт був розірваний 20 липня 2023 року через проблеми з виконанням робіт субпідрядником».

Зазначається, що Польща на початок 2022 року мала лише близько 10 тис. 155-мм артилерійських снарядів, тож Міноборони країни тоді раптово почало шукати постачальників по всьому світу. Зокрема, ще один контракт, постачання за яким триває, був укладений з Південною Кореєю.

Джерело: Rzeczpospolita