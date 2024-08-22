Наслідки обстрілів Херсонщини. Фото: Нацполіція

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Херсонська область знову була під російськими обстрілами.

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Ворог бив з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та дронів по населених пунктах Бериславського, Херсонського та Каховського районів. Унаслідок збройної агресії загинула 84-літня жінка та ще 14 мешканців були поранені. Про це Національна поліція 22 серпня повідомила у Telegram.

Так, внаслідок артобстрілу Антонівки на власному подвір’ї загинула 84-річна жінка. У цьому ж населеному пункті були поранені 55-річний та 42-річний працівники критичної інфраструктури. Вони усували наслідки попередніх російських атак та ще четверо чоловіків та одна жінка.

А в Микільському постраждала 64-річна жінка. У Комишанах через російські удари поранення отримали 72-річна жінка та двоє чоловіків віком 66 та 74 роки.

Ворожий безпілотник поранив у Кізомисі 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду вибухівки. Також через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі Херсона постраждав 57-річний чоловік. А в центрі Херсона дрон окупантів поранив 54-річну жінку.

Нагадаємо, 22 серпня Херсон частково залишився без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури. Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання.