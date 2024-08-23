Коригувальника подвійного ракетного удару 15 березня затримали на Одещині, фото: СБУ

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В Одесі військова контррозвідка СБУ затримала агента фсб, який 15 березня 2024 року «звітував» російській спецслужбі про наслідки подвійного удару по обласному центру.

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Затриманий — місцевий рієлтор. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

15 березня російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Одеси балістичними ракетами «Іскандер-М»:

коли на місце «прильоту» прибули рятувальники, співробітники Нацполіції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою;

відразу після цього на місце події прибув агент фсб, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об'єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

Після «зливу» інформації про наслідки подвійного ракетного удару зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони на території обласного центру. Для збирання розвідданих рієлтор «втемну» використовував зв’язки серед своїх клієнтів, — зазначають у СБУ.

Злочини фігуранта були поетапно задокументовані в ході спецоперації СБУ. Його затримали, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору.

Зазначається, що фігурант здійснював зв’язок з російською спецслужбою через свого знайомого — учасника окупаційних угруповань рф, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута.

Далі бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу фсб, що дислокується на ТОТ Донеччини.

Також були встановлені факти інформаційно-підривної діяльності агента фсб.

Мова йде про його провокативні коментарі на відеохостингу Ютуб, де він поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини рашистів, — зазначають у СБУ.

При обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами його злочинів. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1 і ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).