В Україні достроково відремонтували ще один блок АЕС

https://racurs.ua/ua/n198577-dostrokovo-z-remontu-vyyshov-sche-odyn-atomnyy-blok-minenergo.html

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В Україні сьогодні, 23 серпня, достроково вийшов з ремонту ще один атомний блок, що дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів, — вказано в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що плановий ремонт цього атомного блока, попри дострокове завершення, був проведений з дотриманням усіх безпекових норм.