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Ракурс
Україна з 25 серпня відновить експорт електроенергії. Фото: ОП

Україна з 25 серпня відновить продаж електроенергії за кордон — Укренерго

23 сер 2024, 16:50
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Україна відновлює експорт електроенергії з 25 серпня.


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Ситуація зі світлом покращилась і в українській енергосистемі з’явився профіцит потужності. Він спостерігається у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції. Саме для розв’язання даного питання буде відновлено експорт електроенергії. Про це компанія «Укренерго» 23 серпня повідомила у Telegram.

Енергетики наголосили, що задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано — кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

Для його подолання профіциту може бути два способи:

  • обмеження генерації українських сонячних електростанцій;
  • відновлення експорту електроенергії в денні години.

«Укренерго» наголосило, що враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Продаватимуть світло виключно в період профіциту, коли працюватимуть сонячні електростанції.

У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде, — запевнили в компанії.

Нагадаємо, 23 серпня достроково вийшов з ремонту ще один атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності українській енергосистемі. В Міненергетики заявили, що це дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання.

Джерело: Ракурс


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