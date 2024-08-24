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Ракурс
Ту-22М3 атакували район острова Зміїний. Фото:

Російські бомбардувальники Ту-22М3 атакували район острова Зміїний

24 сер 2024, 12:18
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Російська армія завдала ракетно-бомбового удару по півдню України.


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Уночі 24 серпня ворожі дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також росіяни завдали удару корегованими авіабомбами по Херсонщині. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, запущені з бомбардувальників російські ракети попадали у воду неподалік Зміїного.

Також Повітряні сили поінформували, що вчора українська ППО знищила на півдні п’ять розвідувальних БпЛА, з яких два ZALA та по одному Supercam, «Орлан-10» та «Мерлін», а також два ударні дрони «Ланцет».

Нагадаємо, 23 серпня росіяни атакували Україну з повітря. Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 та 16 ударних безпілотників типу «Шахед». Було збито 14 дронів, ще з двома було втрачено зв’язок.

Джерело: Ракурс


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