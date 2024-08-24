Російські бомбардувальники Ту-22М3 атакували район острова Зміїний

Ту-22М3 атакували район острова Зміїний. Фото:

https://racurs.ua/ua/n198607-rosiyski-bombarduvalnyky-tu-22m3-atakuvaly-rayon-ostrova-zmiyinyy.html

Ракурс

Російська армія завдала ракетно-бомбового удару по півдню України.

.

Уночі 24 серпня ворожі дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також росіяни завдали удару корегованими авіабомбами по Херсонщині. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, запущені з бомбардувальників російські ракети попадали у воду неподалік Зміїного.

Також Повітряні сили поінформували, що вчора українська ППО знищила на півдні п’ять розвідувальних БпЛА, з яких два ZALA та по одному Supercam, «Орлан-10» та «Мерлін», а також два ударні дрони «Ланцет».

Нагадаємо, 23 серпня росіяни атакували Україну з повітря. Ворог застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 та 16 ударних безпілотників типу «Шахед». Було збито 14 дронів, ще з двома було втрачено зв’язок.