Шанс та час втрачені - командир "Азову" Редіс про новий обмін полоненими

https://racurs.ua/ua/n198621-shans-ta-chas-vtracheni-komandyr-azovu-redis-pro-novyy-obmin-polonenymy.html

Ракурс

Командир 12 бригади «Азов» Редіс (Денис Прокопенко) розкритикував обмін полоненими, який відбувся 24 серпня.

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Він незадоволений тим, що у переліку понад 100 бійців, які повернула Україна, відсутні бійці «Азову», які обороняли Маріуполь у перші місяці війни.

Він так описав обставини сьогоднішнього обміну:

путіну було необхідно знизити тиск всередині рф та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну «перемогу».

Натомість місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося, попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День незалежності, а не, як написав Редіс у своєму Фейсбуку, «день народного единства».

Командир бригади «Азов» нагадав, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили, але «усім цим не скористались», бо у сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця.