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Шанс та час втрачені - командир "Азову" Редіс про новий обмін полоненими
Шанс та час втрачені — командир «Азову» Редіс про новий обмін полоненимиhttps://racurs.ua/ua/n198621-shans-ta-chas-vtracheni-komandyr-azovu-redis-pro-novyy-obmin-polonenymy.htmlРакурс
Командир 12 бригади «Азов» Редіс (Денис Прокопенко) розкритикував обмін полоненими, який відбувся 24 серпня.
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Він незадоволений тим, що у переліку понад 100 бійців, які повернула Україна, відсутні бійці «Азову», які обороняли Маріуполь у перші місяці війни.
Він так описав обставини сьогоднішнього обміну:
путіну було необхідно знизити тиск всередині рф та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну «перемогу».
Натомість місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося, попри те, що в Україні існує колосальний запит від суспільства на повернення тих, хто у 2022 році у Маріуполі зробив все, аби Україна взагалі продовжила існування і сьогодні святкувала День незалежності, а не, як написав Редіс у своєму Фейсбуку, «день народного единства».
Командир бригади «Азов» нагадав, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили, але «усім цим не скористались», бо у сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного азовця.
Дорогоцінний шанс та час втрачені. Чого вартують всі сказані сьогодні пафосні слова, якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто? Засинаючи сьогодні у своїх затишних оселях, де немає вєртухаїв, допитів та катувань, подумайте, чи справді ви розумієте, що таке незалежність, та чи усвідомлюєте ціну, яку ми за неї платимо. Це не втішить родини тих, хто сьогодні втретє зустрічав День незалежності у полоні. Не полегшить перебування моїх побратимів у російських тюрмах. Але, можливо, допоможе вам нарешті наважитись боротись за азовців під час наступних перемовин так, як вони боролись за незалежність України у Маріуполі.