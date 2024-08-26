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Ракурс
Армія рф поцілила по промисловому об’єкту на Полтавщині. Фото:

Окупанти вдарили по промисловому об'єкту на Полтавщині — є поранені

26 сер 2024, 08:49
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Армія російської федерації завдала удару по Полтавщині.


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Вночі у понеділок, 26 серпня, ворог поціли по промисловому обʼєкту. Внаслідок прильоту постраждали п’ятеро осіб. Про це очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.

Інших деталей обстрілу голова ОВА не уточнив.

Наразі невідомо, яким озброєнням бив ворог. Повітряні сили Збройних сил України вночі попереджали про рух БпЛА типу Shahed на Полтавщину.

Нагадаємо, 24 серпня окупанти з артилерії обстріляли центр міста Костянтинівка Донецької області. Загинуло внаслідок атаки троє чоловіків та двоє жінок.

Джерело: Ракурс


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