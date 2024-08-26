ЗСУ збили з кулемета російську ракету на Закарпатті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n198661-rosiysku-raketu-zbyly-z-kulemeta-na-zakarpatti-video-znyschennya.html

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Російську масовану атаку з повітря вранці 26 серпня відбивали різні роди військ Сил оборони.

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Зокрема, були залучені й мобільні вогневі групи, які зазвичай працюють по ворожих «Шахедах». Однак сьогодні бійці зуміли збити з кулемета знищити російську крилату ракету. Про це голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита,

За його інформацією, знищити повітряну ціль вдалося на межі межі Закарпатської та Львівської областей. Такожд він опублікував відео бойової роботи бійців Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару по Україні. У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об'єкт. Є один загиблий. По одному загиблому у Дніпрі та Кривому Розі. У Запорізькому районі також є загиблий.

У Полтавській області п’ятеро поранених внаслідок влучання у промисловий об'єкт. У Рівному удар прийшовся по об'єкту енергетики.