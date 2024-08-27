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Росіяни атакували Київ дронами, «Кинджалами» і крилатими ракетами Х-101 - ППО відбилася
Росіяни атакували Київ дронами, «Кинджалами» і крилатими ракетами Х-101 — ППО відбиласяhttps://racurs.ua/ua/n198693-rosiyany-atakuvaly-kyyiv-dronamy-kyndjalamy-i-krylatymy-raketamy-h-101-ppo-vidbylasya.htmlРакурс
Вночі Київ зазнав комбінованої ракетно-дронової атаки з боку російських військ. Уламки збитих об'єктів впали на лісопаркову зону в Дніпровському районі столиці, що спричинило пожежу на площі до 50 м².
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За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, постраждалих немає.
Все, що летіло на столицю — знищено, уточнив керівник КМВА.
Навколо Києва сили протиповітряної оборони ліквідували близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет військ рф. Інформації про постраждалих наразі немає.
У лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського районів впали уламки, зайнялася лісова підстилка. Минулося без постраждалих.