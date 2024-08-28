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Ракурс
У Києві оголосили підозру трьом проросійським агітаторам, серед яких водій таксі та шкільна вчителька

У Києві оголосили підозру трьом проросійським агітаторам, серед яких водій таксі та шкільна вчителька

28 сер 2024, 16:54
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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру трьом проросійським агітаторам, серед яких водій таксі та шкільна вчителька.


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Усі троє фігурантів — мешканці Києва. Серед них вчителька однієї зі столичних шкіл, яка після проведення уроків з біології записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.

Ще одним затриманим у Києві виявився водій таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам.

Також заочну підозру отримав Сергій Комаров — колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів. Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із аудиторією понад 20 млн користувачів.

Джерело: Ракурс


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