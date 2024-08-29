300 тис. дол. з продажу малини - як голова АМКУ пояснював на суді свої статки

https://racurs.ua/ua/n198763-300-tys-dol-z-prodaju-malyny-yak-golova-amku-poyasnuvav-na-sudi-svoyi-statky.html

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Вищий антикорупційний суд відпустив під 30 млн грн застави голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

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У Центрі протидії корупції, де прослухали всі засідання ВАКС, під час яких обирали запобіжний захід голові Антимонопольного комітету України, обрали найцікавіші моменти.

У ЦПК пишуть: тесть Кириленка пояснив, що у 1991 році у нього залишився спадок, а ще вони «з друзями мали бізнес з автобусами та таксі», але основний прибуток він мав з обмінників.

Крім того, тільки на торгівлі малиною Матієнко нібито заробив 300 тисяч доларів. Ще під час засідань розповідалося про «віджатий» пункт продажу відеотехніки та участь у фінансовій піраміді. Щоправда, гроші начебто вкладались у гривні і згодом вони згоріли, але в підсумку, як зазначає прокурор САП, їх стало більше. І в доларах.

Нагадаємо, голову АМКУ та ексголову Донецької ОВА підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За версією слідства, Кириленко, обіймаючи впродовж 2020−2023 років посаду очільника Донецької ОДА, набув 21 об'єкт нерухомого майна. При цьому все майно він переписував на родичів своєї дружини. Загальна вартість активів — 61,7 млн грн. Причому, ані у Кириленка з дружиною, ані у родичів таких грошей не було.

Серед такого майна:

7 квартир в елітних житлових комплексах у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратів;

будинок на понад 220 квадратів та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машиномісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадрати;

автомобіль ВМW Х3.

Під час допиту тестя Кириленка він пояснив походження своїх коштів так, що у 1991 році у Матієнка залишився спадок, а ще вони з друзями мали бізнес з автобусами та таксі, але основний прибуток він мав з обмінників. Після того, як сім’я переїхала в Ужгород, Матієнко не захотів, щоб гроші просто лежали і вони з сім'єю придбали 4 квартири та 4 паркомісця у новобудові.

За його словами, все купили за гроші, зароблені ним та дружиною. Якщо вірити цій версії, тільки на торгівлі малиною Матієнко заробив 300 тисяч доларів. Ці гроші інвестували у квартири в Ужгороді.

Захист Кириленка в свою чергу, стверджував, що підозра необґрунтована, все майно родичі купляли за свої або запозичені гроші. А нові iPhone вони придбали, бо хтось, нібито, намагався зламати їхні телефони.

Антикорупційна прокуратура вже повідомила про те, що не погоджується з рішенням про 30 млн застави і буде подавати апеляцію.