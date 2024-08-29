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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень 30 серпня застосовуватимуть протягом усієї доби — Укренерго

29 сер 2024, 18:29
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В Україні завтра, 30 серпня, протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 18.00 до 21.00 будуть діяти три черги відключень;
  • з 6.00 до 9.00, з 14.00 до 18.00 та з 21.00 до 24.00 діятимуть дві черги;
  • в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.

Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.

Джерело: Ракурс


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