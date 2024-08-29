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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:
Графіки відключень 30 серпня застосовуватимуть протягом усієї доби — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198780-grafiky-vidkluchen-30-serpnya-zastosovuvatymut-protyagom-usiieyi-doby-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 серпня, протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 18.00 до 21.00 будуть діяти три черги відключень;
- з 6.00 до 9.00, з 14.00 до 18.00 та з 21.00 до 24.00 діятимуть дві черги;
- в інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень.
Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго, — наголошують у компанії.
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