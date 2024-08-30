Заарештувати путіна закликало Монголію МЗС України

володимир путін, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n198810-zaareshtuvaty-putina-zaklykalo-mongoliu-mzs-ukrayiny.html

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МЗС України сьогодні, 30 серпня, опублікувало заяву, у якій закликало Монголію заарештувати російського диктатора володимира путіна під час його запланованого візиту до цієї країни.

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Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією, — наголошують у МЗС.

У МЗС нагадують, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які путін і решта російського військово-політичного керівництва мають постати перед правосуддям.

Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді, — наголошують у МЗС. — Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Візит путіна до Монголії, запланований на 3 вересня, стане першою його поїздкою до країни-члена МКС з моменту видачі у березні 2023 року ордера на його арешт. За інформацією джерел агентства Bloomberg, путін отримав запевнення, що не буде заарештований за ордером МКС.

Джерело: МЗС України, Bloomberg