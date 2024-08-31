Росіяни бомблять Суджу

https://racurs.ua/ua/n198841-rosiyany-bomblyat-sudju-foto.html

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Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

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Сухопутні сили 31 серпня показали фото з окупованого українськими військовими росіського міста Суджа.

У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація завдала у Суджі удари по будинкам у приватному секторі. З приблизно 5 тис. місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Переважна більшість залишенців — люди пенсійного віку. Вони розповідають, що «влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому».

Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у «кейсеваках» і всюди, де є поранені та хворі.