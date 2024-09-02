На готівку зі справи Хейла наклали арешт

https://racurs.ua/ua/n198891-gotivku-heyla-areshtuvaly.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на готівкові кошти, вилучені внаслідок обшуків у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

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Зокрема, йдеться про 32 500 дол. самого Хейла; 91 650 дол. (40 тис. з них попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди), 37 180 євро і майже 3,7 млн грн колишнього директора державного підприємства «Селидіввугілля» Сергія Кобиляцького, а також 9,77 млн грн та 100 тис. дол. (попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди) керуючого директора ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгенія Лута.

Наразі віднайдено 142 тис. дол. неправомірної вигоди, ще 158 тис. дол. шукають. Слідство припускає, що 9,77 млн грн Лута можуть бути цієї сумою після обміну валют. Наразі ці з’ясовують.

30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід (тримання під вартою), застосований до колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Хейла затримали 12 серпня на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

12 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до вже звільненого заступника Міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.