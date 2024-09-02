Нацбанк пропонує змінити назву копійки

Розмінні марки шаги 1918 року, фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n198900-nacbank-proponuie-zminyty-nazvu-kopiyky.html

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Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети — замість «копійка» назвати її «шаг».

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Про це сьогодні, 2 вересня, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації, — заявив під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний. — Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово «шаг»

У НБУ наголошують:

назва «копійка» має московське, імперське походження. Сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав;

назва «шаг» — давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI — XVII ст.);

у часи Української революції 1917−1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг», що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України.

Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників, — наголошує прес-служба НБУ.

Зазначається, що НБУ розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які передбачають:

внесення відповідних змін до ст. 32 закону «Про Національний банк України»;

визнання такими, що втратили чинність, двох постанов Президії Верховної Ради України — № 2156-XII «Про розмінну монету України» та № 1952-XII «Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України»;

внесення змін до законів «Про пенсійне забезпечення», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», до ст. 249 Податкового кодексу України з метою синхронізації термінології.

Зокрема, пропонується встановити, що:

співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;

НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».

Розроблені законопроекти після узгодження з державними органами Нацбанк планує направити для розгляду до Верховної Ради. У разі їх ухвалення: