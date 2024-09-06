Зеленський озвучив військові втрати рф у Курській області. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії у Курській області назвав президент Володимир Зеленський.

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За місяць часу в ході операції Збройних сил України в Курській області агресор втратив майже 6 тис. солдат убитими та пораненими. Відповідні цифри глава держави назвав на засіданні контактної групи Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Трансляцію засідання Офіс президента проводив в YouTube.

Військові втрати України президент не озвучив.

Зеленський наголосив, що українські Сили оборони контролюють уже 1 тис. 300 кв. км російської території, що включає понад сотню населених пунктів. Додав, що завдяки наступу на Курську область вдалося запобігти наступу країни-агресора на Суми.

За словами президента, водночас найбільш боєздатні підрозділи армії рф залучені у розширенні зони окупації в Донецькій області.

Це ясний вибір москви. путін хоче більше окупувати Україну, аніж забезпечити безпеку для росії, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна реалізовує всі визначені завдання у межах своєї операції в Курській області. Наголосив, що на цьому напрямку найбільше поповнення обмінного фонду.