Нестор Шуфрич, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n199038-shufrychu-prodovjyly-zapobijnyy-zahid-vin-zneprytomniv-v-zali-sudu.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва ще на 60 діб — до 4 листопада — продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомило видання «Суспільне».

Зазначається, що під час засідання Шуфрич скаржився на погане самопочуття, казав, що йому тяжко сидіти після операції, тому стояв під час засідання. До нього викликали швидку, згодом політик втратив свідомість.

Адвокат Шуфрича Дмитро Савицький згодом заявив журналістам, що сторона захисту подаватиме апеляцію. Він зазначив, що Шуфрича повезли в заклад надання медичної допомоги, де він проходить реабілітацію після операції. Там під конвоєм він перебуває в спеціально обладнаній палаті.

Шуфрич нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж. Він заявив, що написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, за його словами, у СІЗО йому вісім місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.

Шуфричу у вересні 2023 року оголосили підозру у державній зраді. Тоді ж йому обрали запобіжний захід — арешт без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Шуфрич згодом отримав ще одну підозру — за фінансування Росгвардії у Криму.

Джерело: «Суспільне»