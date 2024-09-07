Під Воронежем після атаки дронів спалахнула пожежа на складі боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n199062-cklad-boieprypasiv-pid-voronejem-atakuvaly-drony-sbu-zmi.html

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Склад із боєприпасами та технікою, розташований у населеному пункті Солдатське у Воронезькій області рф атакували дрони СБУ.

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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що в СБУ дізналися, що цей склад росіяни використовували для перекидання техніки в Україну, тому його було вирішено атакувати.

Зараз там фіксують чотири осередки пожежі та детонацію боєприпасів, яка триває досі. Місцева влада проводить термінову евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Губернатор Воронезької області рф Олександр Гусєв заявив також про перекриття руху автотранспорту по автодорозі Воронеж — Луганськ з 51-го по 105-й кілометр. За його словами, евакуйовано вже кілька сотень людей, у трьох населених пунктах запроваджено режим надзвичайного стану.

Джерело: «Громадське»