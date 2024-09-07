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Ракурс
У Польщі пояснили, коли могли б збивати російські ракети над Україною

У Польщі пояснили, коли могли б збивати російські ракети над Україною

7 вер 2024, 16:57
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Польща могла б збивати російські ракети над Україною, але за однієї умови — за умови загрози для атомних електростанцій.


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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BBC.

Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що російський дрон або ракета зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій.

Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС, — відповів він на запитання про те, за яких умов Польща могла б збивати російські ракети у повітряному просторі України.

Дипломат зауважив, що в цьому випадку йтиметься про право Польщі на самооборону.

Водночас, підкреслив Сікорський, ця пропозиція є його особистою думкою, жодних рішень у Варшаві не ухвалювали.

Джерело: Ракурс


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