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У Польщі пояснили, коли могли б збивати російські ракети над Україною
У Польщі пояснили, коли могли б збивати російські ракети над Україноюhttps://racurs.ua/ua/n199068-u-polschi-poyasnyly-koly-mogly-b-zbyvaty-rosiyski-rakety-nad-ukrayinou.htmlРакурс
Польща могла б збивати російські ракети над Україною, але за однієї умови — за умови загрози для атомних електростанцій.
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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BBC.
Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що російський дрон або ракета зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій.
Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС, — відповів він на запитання про те, за яких умов Польща могла б збивати російські ракети у повітряному просторі України.
Дипломат зауважив, що в цьому випадку йтиметься про право Польщі на самооборону.
Водночас, підкреслив Сікорський, ця пропозиція є його особистою думкою, жодних рішень у Варшаві не ухвалювали.