Російські «Шахеди» вдарили по готелю на Одещині. Фото:

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Російські дрони-камікадзе атакували дронами Одеську область.

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Понад три години тривала повітряна тривога в регіоні вночі у неділю, 8 вересня. «Шахеди» влучили у місті Вилкове. Було пошкоджена цивільна інфраструктура та готельно-ресторанний комплекс. На щастя, ніхто не постраждав. Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

А в Дніпропетровській області загарбники продовжують тероризувати Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Одна особа загинула, а двоє — постраждали.

У Запорізькій області росіяни обстріляли вісім населених пунктів. Зокрема, завдав трьох авіаударів по Новоандріївці. Надійшло 17 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 8 вересня росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Декілька дронів типу Shahed порушили повітряний простір Румунії. Жителі повітів Тулча та Констанца отримали сповіщення системи Ro-Alert. Їх попередили про загрозу падіння небезпечних об'єктів. Офіційно Румунія поки на атаку «Шахедів» не реагувала.