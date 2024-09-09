Агент ГРУ розміщував відеокамери для коригування ударів по Києву. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n199115-rosiyskyy-agent-rozmischuvav-videokamery-dlya-koryguvannya-udariv-po-kyievu.html

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Агента російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил рф затримали у Києві.

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По столиці зловмисник розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по місту та вчиняв підпали на об'єктах «Укрзалізниці». Агент жив у Харкові, але до Києва прибув за вказівкою окупантів. Він орендував квартиру в багатоповерхівці з вікнами, які виходять на місцеву ТЕС. Про це 9 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

В цій оселі чоловік встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб'єктом. В ще одній квартирі харків’янин теж обладнав «спостережний пункт». Крім того, замасковані пристрої відеофіксації він встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач.

Таким чином ворожа розвідка планувала зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та виявити локації засобів ППО.

В СБУ розповіли, що після цього чоловік повернувся до Харкова для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Затримали зловмисника в столиці. Під час обшуків виявили докази про співпрацю з росіянами. Йому вже повідомили про підозру в державній зраді, наразі він під вартою.

Нагадаємо, у Києві викрили агентів Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ росії. Осередок, який складався із чотирьох осіб, координував колишній народний депутат від забороненої «Партії регіонів». Прибічники росіян займалися розвідувальною та диверсійною роботою на території України.