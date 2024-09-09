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Супутник зафіксував наслідки удару по аеродрому під Волгоградом. Фото: британська розвідка
Британська розвідка показала наслідки ударів по авіабазі під Волгоградомhttps://racurs.ua/ua/n199120-brytanska-rozvidka-pokazala-naslidky-udariv-po-aviabazi-pid-volgogradom.htmlРакурс
Нові фото наслідків атаки на авіабазу під Волгоградом показала британська розвідка.
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Удар України по російській авіабазі «Маринівка» 22 серпня спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це Міністерство оборони Великої Британії 9 вересня повідомило у соціальній мережі X.
За даними британської розвідки, було знищено:
- чотири зруйновані укриття для літаків;
- три пошкоджені укриття для літаків;
- зруйнований обтічник антени;
- зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.
Як відомо, на авіабазі «Маринівка» дислокуються фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО. Також на летовищі могли базуватись винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Нагадаємо, 22 серпня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф. На летовищі вдалося уразити склади з керованими авіабомбами та паливом. Авіабаза була вщент зруйнована внаслідок нальоту дронів.