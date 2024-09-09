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Ракурс
Супутник зафіксував наслідки удару по аеродрому під Волгоградом. Фото: британська розвідка

Британська розвідка показала наслідки ударів по авіабазі під Волгоградом

9 вер 2024, 15:23
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Нові фото наслідків атаки на авіабазу під Волгоградом показала британська розвідка.


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Удар України по російській авіабазі «Маринівка» 22 серпня спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання. Про це Міністерство оборони Великої Британії 9 вересня повідомило у соціальній мережі X.

За даними британської розвідки, було знищено:

  • чотири зруйновані укриття для літаків;
  • три пошкоджені укриття для літаків;
  • зруйнований обтічник антени;
  • зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Як відомо, на авіабазі «Маринівка» дислокуються фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідної авіаційної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО. Також на летовищі могли базуватись винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Супутник зафіксував наслідки удару по аеродрому під Волгоградом. Фото: британська розвідка

Супутник зафіксував наслідки удару по аеродрому під Волгоградом. Фото: британська розвідка

Супутник зафіксував наслідки удару по аеродрому під Волгоградом. Фото: британська розвідка

Нагадаємо, 22 серпня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Маринівка» у Волгоградській області рф. На летовищі вдалося уразити склади з керованими авіабомбами та паливом. Авіабаза була вщент зруйнована внаслідок нальоту дронів.

Джерело: Ракурс


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