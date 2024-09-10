рф шукає посередників для переговорів з Україною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199140-moskva-shukaie-poserednykiv-dlya-peregovoriv-z-ukrayinou-isw.html

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Москва, ймовірно, намагається знайти посередників для переговорів з Києвом та демонструє небажання брати участь у добросовісних переговорах з українцями.

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Напередодні міністр закордонних справ рф Сергій Лавров у Саудівській Аравії провів зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром. Вони обговорили війну в Україні. Деталей зустрічі росіяни не розкрили. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Бразилія та Китай з травня просувають свій мирний план «Політичне врегулювання української кризи». Цей документ містить шість пунктів, а ключові принципи плану сприятливі для Кремля.

Прем'єр Індії Нарендра Моді під час нещодавнього візиту до Києва офіційно підтвердив підтримку Індією миру в Україні на основі принципів міжнародного права, серед яких повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Водночас Лавров повторив шаблонні російські наративи, які демонструють небажання країни-агресора вести добросовісні переговори з Україною й назвав українську формулу миру «ультиматумом».

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час перебування в Києві заявив, що «проблеми не можна вирішити на полі бою» й закликав президента України «діяти шляхом переговорів» у війні з рф. А Індія готова надати підтримку та «зіграти свою роль для миру».