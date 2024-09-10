Bloomberg порахував втрати "Газпрому" внаслідок припинення транзиту газу через Україну

https://racurs.ua/ua/n199168-bloomberg-porahuvav-vtraty-gazpromu-vnaslidok-prypynennya-tranzytu-gazu-cherez-ukrayinu.html

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Припинення транзиту газу через Україну коштуватиме російському «Газпрому» близько 6,5 мільярдів доларів на рік.

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Такі втрати російського газового монополіста порахував Bloomberg.

Це сильний стимул для Кремля поновити угоду. Минулого тижня путін залишив двері відчиненими, заявивши, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, — йдеться у матеріалі.

Україна ж веде переговори із Азербайджаном, газ із цієї країни міг би замінити російський.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, «на цьому етапі немає конкретної пропозиції від трейдерів, яку можна було б обговорювати».

Проте, підкреслив міністр, про продовження транзиту російського газу до Європи територією України після грудня 2024 року не йдеться.

Україна не продовжуватиме дію угоди про транзит російського газу після 2024 року. На цьому поставлено крапку, сказав також президент Володимир Зеленський.

За словами президента, якщо буде запит на транзит газу з інших країн від європейських партнерів, Україна цей запит розглядатиме.

Замінити російський газ в українській трубі готовий Азербайджан. Однак президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар попереджає, що ця угода може «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу на європейський ринок».

Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою. Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд.