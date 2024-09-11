Ентоні Блінкен, Володимир Зеленський та Девід Леммі, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, які сьогодні, 11 вересня, прибули з візитом до Києва.

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Про це повідомляється на сайті президента.

Зазначається, що в ході зустрічі:

Зеленський поінформував про ситуацію на передовій, першочергові потреби Сил оборони та окремо наголосив на важливості для України якнайшвидшого отримання дозволу на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами;

обговорили перспективи співпраці у сфері ОПК у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. За словами Зеленського, акцент має бути на спільному виробництві на території України;

Зеленський і Леммі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нової двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства;

окрему увагу приділили підготовці до другого Саміту миру;

обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї.

Також Зеленський висловив подяку США та Британії за надану підтримку, нові пакети військової допомоги, а також за санкції, запроваджені проти Ірану, російського тіньового флоту та повітряно-космічних сил.