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Ентоні Блінкен, Володимир Зеленський та Девід Леммі, скріншот відео
Зеленський провів зустріч з Блінкеном та Леммі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199207-zelenskyy-proviv-zustrich-z-blinkenom-ta-lemmi-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, які сьогодні, 11 вересня, прибули з візитом до Києва.
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Про це повідомляється на сайті президента.
Зазначається, що в ході зустрічі:
- Зеленський поінформував про ситуацію на передовій, першочергові потреби Сил оборони та окремо наголосив на важливості для України якнайшвидшого отримання дозволу на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами;
- обговорили перспективи співпраці у сфері ОПК у межах підписаних двосторонніх безпекових угод. За словами Зеленського, акцент має бути на спільному виробництві на території України;
- Зеленський і Леммі обговорили реалізацію безпекової угоди та узгодили подальші кроки щодо укладення нової двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства;
- окрему увагу приділили підготовці до другого Саміту миру;
- обговорили майбутні контакти між лідерами держав у межах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку цього місяця, а також скоординували підходи до проведення спільних заходів на полях сесії Генасамблеї.
Також Зеленський висловив подяку США та Британії за надану підтримку, нові пакети військової допомоги, а також за санкції, запроваджені проти Ірану, російського тіньового флоту та повітряно-космічних сил.
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